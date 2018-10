14, Julio, 2016 14, Julio, 2016 11:28 a.m. 11:28 a.m.

JUEZ CONDENO A MARTÍNEZ Y SOCIEDAD A MAYORGA

Entre 5 y 15 córdobas podría ser la multa que el juez Walter William Vargas impondría al ex técnico de NICACELL Mauricio Martínez, quien semanas atrás fue encontrado culpable por chantaje. En el caso de la extorsión por no admitir multa, podría darle casa por cárcel, segun las estimaciones jurídicas que hace la abogada de Martinez, la doctora Keyla Largaespada. Ricardo Mayorga ganó el juicio por extorsión y chantaje que determinó la culpabilidad de Mauricio Martínez, ex técnico de Nicacell, quien supuestamente fue hasta la casa del boxeador para pedirle dinero a cambio de no mostrar un video donde se le observa que se echa a la bolsa un celular, que segun Martínez era de él y no del boxeador. Pese a que Mayorga ganó el juicio legal, no ganó el juicio de la opinión pública, pues para muchos sí robó el celular por el cual lo denunció Martínez, pero cuya denuncia no prosperó en la Policía Nacional. "Mayorga es culpable. Mauricio es inocente, yo lo vi en la tele, que él se arrima al teléfono, disimula por atrás y se mente el teléfono atrás en el short (en su calzoneta). Él se robo el teléfono", aseguró Sabina Paz Borge. "Mayorga no es bien visto por la mayoría de las personas por todas las cosas que ha hecho. Siempre ponen en tela de duda lo que el afirme", considera Eduardo Sacaza. "Si realmente el lo hizo, que diga la verdad. Recorda que hay una justicia divina. La verdad siempre sale a la luz" advirtió Javier Caldera. El ex técnico de NICACELL espera la lectura de sentencia condenatoria, que por múltiples razones se ha alargado. Mayorga no quiere que el enjuiciado vaya a la cárcel. Según el boxeador, todo el proceso legal fue para probar que él no había robado nada y que acusó para defenderse de las imputaciones de Martínez. La defensa del ex técnico de NICACELL introdujo un recurso de suspensión de la pena para que el judicial imponga medidas alternas a la prisión y su cliente firme una vez al mes en el juzgado.