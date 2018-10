16, Julio, 2016 16, Julio, 2016 8:46 a.m. 8:46 a.m.

COMERCIANTES DEL MERCADO ROBERTO HUEMBES PREOCUPADOS POR REUBICACIÓN

Unos 70 comerciantes del Mercado Roberto Huembes se mostraron preocupados pues la Alcaldía de Managua los reubicará en otro sitio, ya que actualmente están ubicados a la orilla de la Pista Solidaridad, calle que será ampliada. En el lugar ya fue marcado el punto por donde pasará la calle, los comerciantes serán reubicados a la orilla del cauce que pasa frente a la terminal de buses del mercado Roberto Huembes. “Nos quieren aventar allá en el puente del Manolo Morales que allí ya no es mercado, allí donde nos van a volar, a las cinco de la tarde la palma de la mano no te la mirás. Bajan los delincuentes del (Barrio) Carlos Fonseca ahí nos van a matar”, aseguró Elena Zeledón, comerciante que podría ser desplazada. 100% noticias buscó la versión de la gerencia del mercado pero el intendente no se encontraba en sus oficinas.