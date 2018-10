18, Julio, 2016 18, Julio, 2016 7:45 a.m. 7:45 a.m.

HABITANTES DE PRINZAPOLKA: “ESTAMOS PASANDO MOMENTOS DIFÍCILES”

Inundaciones Prinzapolka Las 33 comunidades de Prinzapolka aún viven en la zozobra, pese al cese de las lluvias que ocasionó el desborde de ríos aledaños donde los habitantes asentados en zonas vulnerables fueron trasladados a albergues. Desde días atrás el alcalde solicitó el apoyo del resto de Nicaragua para proveer alimentos a los refugiados, sin embargo esta mañana informó que la ayuda no se les hace llegado. Para Carlos Rodríguez, Líder comunitario la indiferencia a su súplica le sugiere “que se trata de cuestiones discriminatorias”. Rodríguez aseguró que cuando hay desastres ocasionados por los sismos hay apoyo, en cambio la solidaridad no se ha manifestado para con ellos. El comunitario asegura que han monitoreado la zona y visitado los lugares para levantar el recuento de daños. A arribar se dan cuenta que “los niños han sufrido, la gente corrieron, los niños se alegraron, se tocaron la panza ¿qué traen de comer?” les preguntaron comentó Ana Celia Mendoza Flores, Coordinadora Comisaría de la Mujer y Niñez de Prinzapolka. Los daños Pese a que no han determinado una cifra oficial de daños, al momento 17.084 personas en las 33 comunidades han sido afectadas de distintas formas. De manera preliminar el Ejército les han informado que las enfermedades a causa de las lluvias son en mayoría, las diarreas, tos, neumonía, calentura. Aunque aseguran se les ha provisto de medicinas, insisten en que “estamos pasando momentos difíciles” según Mendoza, quien hizo el llamado a las ONG y al gobierno de Nicaragua.