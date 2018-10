19, Julio, 2016 19, Julio, 2016 4:12 a.m. 4:12 a.m.

JOSÉ VENANCIO BERRIOS SE REÚNE CON SECRETARIO DE LA OEA, LUIS ALMAGRO

None

José Vanancio Berrios, quién se disputó la presidencia del Partido Liberal Independiente que ahora lidera Pedro Reyes, se reunió con el presidente de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro para discutir aspectos de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los efectos que han sucedido tras el fallo. Según Berrios, en comunicación directa con 100% Noticias, sobre los conflictos políticos partidarios, Almagro “fue contundente” al determinar que es un problema interno, sin embargo en una nota de prensa el político aseguró que el secretario de la OEA escuchó todos los argumentos y le dio oportunidad de desmentir los comentarios sobre él y además prometió leer con detenimiento la sentencia. En la misma nota emitida por Berrios, detalló que en la reunión con Almagro tuvo la oportunidad de explicar que la sentencia no es para decapitar candidatos pues previo al fallo ninguna de las 4 facciones que se disputaban la personería habían inscrito candidatos. Además, Berrios señaló que Montealegre está herrado al creer que solo él es la oposición y descalificar a todo el que no esté con él. El político aclaró a Almagro que el PLI es parte de la oposición. Berrios consideró exitosa la reunión por el hecho de que Almagro haya escuchado todos sus argumentos. Además defendió que participarán en las elecciones porque no pertenecen a un partido único. "La sustitución de los diputados de la BAPLI por sus suplentes no crea roces ni quebranto del orden constitucional. Es un asunto interno del partido como el de la rendición de cuentas y patrimonio del partido que esperamos", explicó Berrios sobre la sustitución de diputados por no acudir a las reuniones convocadas por Reyes, ahora presidente del PLI.