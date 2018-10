MOISÉS HASSAN NO VE MERITOS EN MURILLO COMO POSIBLE CANDIDATA A LA VICE PRESIDENCIA

El ex miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassan no ve méritos en la primera dama de la república Rosario Murillo, para que sea la compañera de fórmula del Presidente Daniel Ortega, a como se ha especulado. Según Hassan, no se puede tomar como merito que Murillo sea solo esposa de Ortega. Para merecer la nominación debe haber hecho algo destacado, de lo cuál duda poses, pues las referencias que el presidente detalló en el discurso del 19 de julio son “imaginarios”. Lee también: Hassan dice que las ratas son otros “Trata de crear una imagen adornada, arreglada, para ser más digerible” cuestiona Hassan, tras reiterar que no hay nigún mérito en murillo más allá de ser la esposa del presidente. Varias encuestas ubican a Rosario Murillo con alta opinión positiva entre la población nicaragüense. Foto: Jairo Cajina.