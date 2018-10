PANAMÁ VA A FONDO EN INVESTIGACIÓN DE SUPUESTA AGRESIÓN DEL EMBAJADOR NICA ESE PAÍS

10:43 a.m.

Este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó a Nicaragua el caso que involucra a su embajador en Panamá, quien es señalado por supuesta agresión física y verbal a la abogada panameña Sandra Cerrud cuando ésta le pidió desalojar la residencia que el diplomátio habitaba desde hace años. La canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, dijo a medios de su país que la investigación irá hasta “el fondo”, dado que no permitirán que situaciones similares se repitan. Lee también: ¿Casa de donde desalojaron a embajador nica en panamá, era del ex presidente alemán? El Ministerio de exteriores citó al diplomático que representa al estado de Nicaragua en el país canalero al igual que a la denunciante para conocer los detalles de cómo sucedieron los hechos, mientras se analiza y llega a un acuerdo. Hasta el momento indicaron a Ferrey desalojar el inmueble en no más de 24 horas. La funcionaria recalcó que este caso legal es "complejo". Sin embargo, se cumplirá con los pasos que se deban dar, añadió. Fuente y foto: La Prensa, Panamá.