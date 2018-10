21, Julio, 2016 21, Julio, 2016 5:15 a.m. 5:15 a.m.

SATURNINO CERRATO VUELVE AL FOCO MEDIÁTICO CON ESTE NOTICIA

Saturnino Cerrato anunció que se apartará de la Coalición Nacional por la Democracia, liderada por Eduardo Montealegre y del partido Partido Nueva Alianza Cristiana PANAC para formar su propia organización política denominada Partido Restauración Democrática (PRD). “Yo sigo creyendo que soy el mejor candidato de la Coalición Nacional por la Democracia y el mejor candidato en Nicaragua”, dijo el ex religioso en abril pasado a el diario La Prensa, sin embargo cedió su lugar para apoyar a Luis Callejas, quien correría por el PLI, antes que la Corte Suprema de Justicia diera la representación legal de ese partido a Pedro Reyes, actual candidato presidencial. Pese a que había desistido de sus aspiraciones a la presidencia, este jueves confirmó que continuará perfilándose como candidato. Cerrato aclara que su propuesta partidaria no es evangélica y que ha recibido ofertas políticas para aliarse, previo a las elecciones de Noviembre. En la misma entrevista para el rotativo, Cerrato admitía que se sentía ignorado, sin embargo "yo sigo con mi proyecto político porque yo no tengo una visión cortoplacista, sino a largo plazo, pero si no soy el candidato, voy a continuar con mi proyecto político" dijo y a este momento volvió a la agenda mediática con el anuncio.