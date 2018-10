21, Julio, 2016 21, Julio, 2016 6:36 a.m. 6:36 a.m.

EDUARDO MONTEALEGRE SE REUNIRÁ CON CENTRO CÁRTER

Eduardo Montealegre, diputado opositor, viajó a Estados Unidos este miércoles, para participar en varias reuniones en ese país. Estará en Atlanta, para participar en una reunión en el Centro Cárter con el Comité de Dirección de Amigos del Capítulo Interamericano Democrático creado por el ex presidente norteamericano Jimmy Cárter y conformado por ex presidentes, ex Cancilleres y defensores de derechos humanos. En este encuentro, Montealegre expondrá la situación del "deterioro" que vive Nicaragua en materia institucional y violación a los derechos políticos y civiles, así lo informó en una nota de Prensa la organización Ciudadanos por la Libertad que lidera el político liberal. El domingo, viajará a Philadelphia, para asistir a la Convención Nacional Demócrata y al Foro de Líderes Mundiales, un evento paralelo a la Convención y organizado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI), miembro de la Liberal Internacional (LI). En este evento, el diputado participará como Vice Presidente de la Liberal Internacional junto al Presidente, Julios Minoves y el Secretario General de esta organización, en donde también se reunirá con varios líderes mundiales que asistirán a la convención Demócrata.