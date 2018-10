22, Julio, 2016 22, Julio, 2016 2:05 p.m. 2:05 p.m.

CANCILLERÍA DEFIENDE A SU EMBAJADOR EN PANAMÁ

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, para referirse al caso del Embajador de Nicaragua en ese país, Antenor Ferrey Pernudi. El documento expresa agresión en contra de Ferrey y violación de su residencia diplomática, a lo cual la institución nicaragüense informó que la casa ocupada al embajador, fue adquirida en el año 2001 por la Sociedad LOCERY, S.A, cuya apoderada es María Fernanda Flores de Alemán, esposa del ex presidente Arnoldo Alemán. La casa fue comprada con fondos procedentes del erario público nicaragüense, por lo cual el Estado de Nicaragua, en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua en asuntos penales entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, solicitó al Estado panameño la cautelación de todos los bienes y activos habidos en Panamá a nombre de Arnoldo Alemán y sus propiedades mercantiles, incluyendo la Sociedad LOCERY, S.A. Panamá declaró a lugar dicha cautelación, en virtud de la Asistencia Legal Mutua solicitada por Nicaragua. Actualmente el país no ha solicitado a Panamá el levantamiento de dichas medidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país indicó que de manera fraudulenta la propiedad fue enajenada en Panamá, a favor de terceros, por el equipo de abogados del Ex Presidente Alemán, en un intento de despojar al Estado de Nicaragua de sus bienes legítimos, incluyendo la devolución fraudulenta de los fondos cautelados en el sistema financiero de Panamá. El gobierno de Nicaragua solicitó al gobierno de Panamá investigar a fondo estos hechos ilegales, urgiendo se respeten las inmunidades y privilegios establecidos a las representaciones diplomáticas en la convención de Viena.