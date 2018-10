MARÍA FERNANDA RESPONDE A COMUNICADO DE CANCILLERÍA

4:58 a.m.

La ex primera dama de la república, María Fernanda Flores de Alemán aclaró en reiteradas ocasiones que la propiedad de donde fue desalojado el embajador nicaragüense en Panamá, Antenor Ferrey, ya no les pertenece, pues fue dada en pago a abogados defensores en juicio que libró de culpa a Arnoldo Alemán, acusado de Corrupción en Nicaragua, Estados Unidos y el país canalero. Flores aseguró que el inmueble había sido ilegalmente ocupado por el embajador, ya que la casa no le pertenece a ella ni a Alemán, “desconozco quién será el dueño ahora” dijo. Lee también: Cancillería defiende a su embajador en Panamá Para Flores, sacar a colación el tema del juicio de su esposo, antiguo dueño de la propiedad, es una cortina de humo para alejar la atención de la denuncia por violencia que protagonizó el embajador en perjuicio de la abogada Sandra Cerrud, quien asegura ser propietaria del inmueble. La ahora aspirante a una diputación sentó su posición en desacuerdo y repudio por el acto que el diplomático cometió contra Cerrud, quien supuestamente agredió a la abogada cuando ésta llegó a cortar los servicios básicos para desalojarle.