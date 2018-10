24, Julio, 2016 24, Julio, 2016 3:25 a.m. 3:25 a.m.

HILLARY CLINTON PRESENTÓ A TIM KAINE COMO SU COMPAÑERO DE FÓRMULA

La aspirante demócrata Hillary Clinton, de gira en Florida, se encontró con sus seguidores este sábado en un acto de campaña en Miami donde por primera vez se pronunció con su candidato a la vicepresidencia, el senador Tim Kaine. En su discurso, el senador por Virginia repudió que los inmigrantes lleven tres años esperando la aprobación de una reforma migratoria y criticó que la Cámara bloqueara un proyecto en ese sentido en 2013. En su primera comparecencia en público junto a la candidata demócrata a la Presidencia de EEUU, Kaine, quien habló en varias ocasiones en español y de su experiencia como misionero en Honduras, se mostró como un defensor de las minorías. Kaine cuestionó que la Cámara de Representantes, dominada por el Partido Republicano, falló en aprobar una reforma migratoria cuando el Senado había aceptado ya un proyecto bipartidista que regularizaba a los indocumentados, que se calcula que son once millones en el país. El senador dijo que su viaje a Honduras "le había cambiado la vida" y que comparte los mismo valores de la comunidad latina en el país. El compañero de fórmula presidencial de Clinton se presentó como un detractor de muros y partidario de puentes, en un discurso en el que alabó la diversidad de género, raza y preferencias sexuales y se declaró católico. El senador habló a ratos en un fluido español, idioma que aprendió en sus tiempos como misionero en Honduras, y elogió a la comunidad latina, de la que, según dijo, aprendió sus valores: "Fe, trabajo y familia". "Bienvenidos a todos a nuestro país, porque todos somos americanos", subrayó en un guiño a un público formado mayoritariamente por hispanos, con quienes dijo compartir los mismos valores. El ex gobernador de Virginia dijo que "Estados Unidos no se construye con miedo, sino con valor e imaginación y determinación para hacer el trabajo". El mitin en el estadio de la Universidad Internacional de Florida tuvo lugar al día siguiente de que Clinton anunciara la elección de Kaine como su compañero de fórmula en un mensaje en Twitter. A la espera del discurso de los aspirantes demócratas, una multitud sostenía carteles azules con la leyenda "Clinton-Kaine". Detrás del escenario donde hablarán los candidatos, una pancarta ponía "Stronger Together" (más fuertes juntos). La expectación era visible. En la larga fila de seguidores que aún esperaban entrar al estadio, Valeria Ebos, una jubilada de 58 años, dijo que Kaine "proporcionará un buen equilibrio a la fórmula" presidencial. "Soy fan de Hillary desde los años '90 y ahora la veremos en la Casa Blanca", dijo Ebos. Que sea la primera mujer presidente de Estados Unidos no es para ella un factor a tomar en cuenta. "Lo importante es su competencia y su experiencia". Senador por Virginia y ex gobernador de ese mismo estado, Kaine es un discreto pero eficiente político de 58 años que sin embargo aún no es suficientemente conocido por el público en general. "No sé mucho de él, pero supongo que es un demócrata sólido", dijo en la fila Elliot Williams, un bibliotecario de 30 años, delgado y de gafas redondas. El entusiasmo de los seguidores está a flor de piel a dos días del inicio de la convención demócrata que comienza el lunes en Filadelfia, Pensilvania, y donde Clinton y Kaine deberán ser investidos oficialmente como los candidatos del partido a la presidencial de noviembre. Kaine ya ha ocupado el escenario en diversos actos de campaña con Clinton, en ocasiones haciendo largos discursos en español. Con su fluidez en este idioma tras pasar su juventud en Honduras, Miami parece el lugar apropiado donde presentar al público su candidatura a la vicepresiencia. Esta semana, el número dos del rival republicano Donald Trump, el gobernador de Indiana, Mike Pence, aceptó su nominación en una tumultuosa convención republicana en Cleveland. Las encuestas sugieren que el multimillonario neoyorquino está muy cerca de Clinton, quien aún lucha por dejar atrás un escándalo por el uso de su servidor personal para correos electrónicos cuando era secretaria de Estado. INFOBAE