JUNTA DIRECTIVA DE RIFEROS PIDE PERDÓN A LOTO

7:33 a.m.

Dos representantes de la Cooperativa de Riferos del Mercado Oriental pidieron perdón público a Loto por el uso de su logo en los talonarios de las rifas, que supuestamente son comprados en el mercado y no encargadas con personalización en las imprentas. “Pedimos perdón públicamente ante el público nicaragüense y ante el mundo y que no volveremos a usar su marca, pero que nos den oportunidad de trabajo para sobrevivir” dijo la vicepresidenta de la Cooperativa de riferos del Oriental, Evelyn Araica. Lee también: Carretera norte bloqueada por protesta de riferos La empresa Loto acusó a 7 personas por competencia desleal, uso de marca y patentes de Logo. La relacionista pública de la empresa aseguró que están conscientes de la tradición de los juegos de azar en el país, sin embargo “es un tema legal”. Margarita Rodríguez, presidente de la Coop. de riferos del Oriental secundó las declaraciones de Araica, pidió perdón y solicitó que no se les cobre el monto que solicita Loto a los enjuiciados, en caso de ser encontrados culpables.