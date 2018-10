NICARAGUA DA SEGURIDAD A 132 BARCOS PESQUEROS EN MAR DISPUTADO CON COLOMBIA

10:12 a.m.

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua brindó seguridad a 132 embarcaciones de pesca industrial en el primer trimestre de este año en los espacios marítimos delimitados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el mar Caribe con Colombia, informó una fuente militar.“En las aguas restituidas por la CIJ, con sede en La Haya, en noviembre de 2012, la Fuerza Naval cumplió 429 misiones y navegó 10.268 millas náuticas, garantizando la cobertura y seguridad a 132 embarcaciones de pesca industrial”, indicó el Ejército nicaragüense en un informe publicado en su revista trimestral.Además, la denominada “Misión Paz y Soberanía Augusto C. Sandino” de la Naval nicaragüense realizó tres misiones de búsqueda, salvamento y rescate en esos espacios marítimos y rescató con vida a 16 personas, según el informe.El Ejército de Nicaragua sostiene que resguarda la soberanía nacional en esos espacios, a partir del fallo de la CIJ, que no es reconocido por Colombia.En noviembre de 2012, el máximo tribunal de las Naciones Unidas definió los límites marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe, dejando bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores fueron concedidas al país andino en 2007.A Nicaragua le otorgó una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75 mil kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90 mil kilómetros cuadrados.El Gobierno colombiano rechazó tajantemente esa decisión de la CIJ, al considerar que el tema, que trató asuntos de forma y no de fondo, “ya era cosa juzgada”.El Ejército de Nicaragua dijo que necesita ocho nuevas patrulleras para resguardar esos espacios marítimos y visitó astilleros, entre ellos los de Rusia, un antiguo aliado que durante el primer régimen sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.Además de al menos cuatro medios aéreos interceptores para vigilar y proteger principalmente ese territorio marítimo otorgado por la CIJ.Fuente: cdn.com.do