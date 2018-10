REMESAS DEBERÍAN INVERTIRSE NO CONSUMIRSE, DICE ECONOMISTA

4:26 a.m.

Ante el crecimiento de las remesas entrantes al país del 4.7%, reportado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el economista Cirilo Ortega aseguró que dichos montos no los estamos ocupando para la inversión, sino para consumir, lo que no es buen signo para la economía de las y los nicaragüenses. Otero apela que dichos ingresos que provienen desde el exterior, vía remesas, deberían potencial la inversión y no solo el consumismo. “Si vos utilizas un préstamo para el consumo, te estas endeudando y siendo candidato a la quiebra”, aseguró. Lee también: Remesas alcanzan casi el 5% de aumento en lo que va del año Para cambiar la dinámica que se ha mantenido hasta el momento, Otero asegura que se deben implementar un liderazgo político que oriente el flujo financiero. A los ciudadanos se debe “Animarles a convertirles en inversores”, dijo Otero, quien considera que el “Gobierno debe crear condiciones a través de la educación para que la gente asuma responsabilidad de hacerlo inversiones en lugar de consumirlo”.