CONTRALORÍA NO TIENE FACULTAD SOBRE NORMATIVA ARANCELARIA

El ex Contralor de la República, Agustín Jarquín aseguró que la Contraloría General de la República (CGR) no tiene facultad para ordenar a universidades la normativa de aranceles. Pero indicó que la auto regulación que dicen tener las universidades se practique y no solo se predique. Jarquín ve la solución a los conflictos que generó la orden de emitir una normativa arancelaria en que las Universidades adscritas al Consejo Nacional de Universidades (CNU) se autoregularan y las privadas impongan precios apegado a la realidad nacional. Lee también: Universidades privadas podrían emprender acciones legales hacia la Contraloría El ex funcionario recomienda instalar una mesa de diálogo, donde la CGR cumpla como observadora, unicamente y sean las universidades que por voluntad propia modifiquen los aranceles en casos de tras escrutinio determinen que son alterados.