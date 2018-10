02, Agosto, 2016 02, Agosto, 2016 6:24 a.m. 6:24 a.m.

“EL ABUSO SEXUAL NO HA SIDO EL MISMO DESDE HACE DIEZ AÑOS”

Para Lorna Norori del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS), “el abuso sexual no ha sido el mismo desde hace diez años” puesto que ahora son más denuncias las que se reportan de parte de niñas y mujeres. Según Norori, la preocupación ahora no es el temor de que las personas se enteren y no crean, sino, es el temor de proteger a las niñas que fueron abusadas. Reconoce que sobre el tema existe mayor apertura, sin embargo “las estadísticas son tímidas en relación a la real ocurrencia”. Norori reconoce el papel de los medios de comunicación como agentes de sensibilización y educación y es gracias a eso que se habla más del tema y “da lugar para que la población tenga una versión diferente”, explica.