SATURNINO SE COBIJA BAJO LA BANDERA ROJA Y ASEGURA REPRESENTAR LA OPOSICIÓN

Saturnino Cerrato inscribió este martes su candidatura presidencial por el Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) junto a su fórmula Fabiola Chan, originaria de Puerto Cabezas. Cerrato dijo que el primer diputado por Managua es el DR. Mauricio Urube y el primer diputado por el Parlamento Centroamericano es Francisco Ramos. “Tenemos todas las listas ya entregadas y creemos que el pueblo que Nicaragua va reaccionar positivamente”, aseguró el ex religioso que promete sus líneas de gobierno corresponderían a la salud, educación, seguridad ciudadana e institucionalidad. Cerrato considera ser ahora quien representa la oposición que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Saturnino anunció el 21 de Julio que considerando que es la mejor opción presidencial para todos los nicaragueses, fundaría su propio partido llamado Partido Restauración Democrática (PRD). Lee también: Saturnino volvió al ojo mediático del huracán El ex religioso, se inscribió como aspirante a la presidencia en el Consejo Supremo Electoral (CSE), sin embargo le cobija el Partido ALN y no uno propio como había anunciado.