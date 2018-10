ALIADOS DEL FSLN CONSIDERAN FUERA DE LUGAR EL PRONUNCIAMIENTO DE EEUU

Lee también: Estados Unidos manifiesta su preocupación por acciones del gobierno en proceso electoral

Aliados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se mostraron en desacuerdo con el comunicado emitido por el vocero de Estado de Estados Unidos, John Kirby, donde aborda en no más de 400 palabras su preocupación por las acciones que el Gobierno de Nicaragua y la Asamblea Nacional (AN) ha ejecutado en los últimos días, en un contexto pre electoral. Para el comandante cero, Edén Pastora, la acción de EEUU es una actitud “clásica de un imperio que creen que América Latina y el mundo deben estar sometidos a ellos”. Para el reverendo Miguel Angel Casco es una muestra de injerencia, además de desacreditar el comunicado por basarse en “premisas falsas”.EEUU “desconoce mecanismos internos de las leyes. Cuando un diputado asume otra opción electoral diferente a la que le llevó a ese cargo, pierde su cargo” argumentó Casco, en referencia a la destitución de 16 diputados, que para el país norteamericano significa atentar contra la democracia. Para Omar Duarte, pastor de Ríos de Agua Viva, el PLI pidió que se destituyera a los diputados por desobediencia a ley. El religioso asegura que es un problema de oposición no de estado, por eso no estima acertada la intervención de EEUU.