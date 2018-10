03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 5:29 a.m. 5:29 a.m.

MARTHA CRANSHAW: “ESTAMOS OBLIGADOS A SER SOLIDARIOS CON LA MIGRACIÓN”

Ante la noticia de 8 migrantes africanos ahogados en las aguas del Río Sopoá, Rivas, Martha Cranshaw, de Servicios Jesuitas para Migrantes Desaparecidos, lamenta el hecho y se declara adolorida por la situación. “Estamos obligados a ser solidarios con la migración”, señaló al deducir que la intención de los africanos es llegar a Estados Unidos, no quedarse en los países sobre la ruta. Para Cranshaw, cerrar las fronteras generaría más riesgos, “era previsible que los africanos y africanas se iban a lanzar por cualquier vía”, dijo, alertando que también podrían caer en manos de traficantes y redes del crimen organizado en su afán por llegar hasta Estados Unidos. “Cerrar la frontera lo que hace es abrir la vía de la migración irregular”, advierte la especialista en temas de migración, quien a la vez insta a ser solidarios con los migrantes, no solo los que pasan por Nicaragua hacia Costa Rica y Europa, sino con los africanos que se ven obligados a salir del país por la crisis. Política migratoria Cranshaw insta a hacer una propuesta que establezca el diálogo amplio de diversos sectores de la sociedad y el Gobierno. "Diseñar una política que permita defender los derechos humanos de la población migrantes así como no permitir que el crimen organizados con el trafico de personas"