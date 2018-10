03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 6:03 a.m. 6:03 a.m.

MADRE DE LIZANDRA RODRÍGUEZ NO ACEPTA QUE POS PONGAN EL JUICIO CONTRA EL DR. PÁRAMO

Sandra González asegura no aceptar que pos pongan el juicio contra el Doctor David Páramo acusado de Negligencia médica en perjuicio de Lizandra Norissel Rodríguez González, quién falleció, después que el cirujano le practicara una cirugía estética. Recientemente la representante legal de Páramo Karina Duarte, aseguró que podrían pos poner el juicio, debido a la condición de salud del señalado, que fue trasladado al Hospital Manolo Morales por problemas en el intestino y retención de líquido en una pierna. La abogada no supo precisar las enfermedades que padece el acusado. Para González, las enfermedades que supuestamente padece Páramo son tácticas dilatorias. “Él tiene esa mala costumbre de enredar las cosas, que no siga queriendo evadir la justicia” exigió González, quien asegura que si realmente padece las enfermedades debe probarlo y no librarse de su responsabilidad con mañas. Por orden del judicial, el jucio contra Páramo fue pospuesto desde el 25 de julio a este 8 de agosto por ausencia de la defensa.