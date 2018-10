03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 11:28 a.m. 11:28 a.m.

BAJA DE PETRÓLEO ES POSITIVA PARA CONSUMIDORES, DICE COSEP

La baja del petróleo no sólo beneficia al sector empresarial sino a los consumidores, así lo estimó el presidente del COSEP José Adán Aguerri. El empresario confía en que el barril del crudo continuará con la tendencia a la baja. Sin embargo los representantes de los taxistas insisten en que los combustibles no bajan lo suficiente. Este martes el crudo de WTI de referencia para Nicaragua cerró en 39 dólares con 51 centavos el barril. El COSEP calificó de positiva la caída del precio del petróleo, que se colocó por debajo de la barra psicológica de los 40 dólares el barril. La cúpula empresarial manifestó que los consumidores son los mayores beneficiados con los bajos costos. Representantes de las cooperativas de taxis, consideraron que el combustible no baja lo suficiente, a pesar que el barril del crudo se encuentra en 39 dólares. El precio del llamado oro negro se viene desplomando desde hace dos años por un exceso de oferta en el mercado.