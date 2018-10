08, Agosto, 2016 08, Agosto, 2016 6:56 a.m. 6:56 a.m.

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DESTITUCIÓN DE 28 DIPUTADOS OPOSITORES

None

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la destitución de 28 diputados de oposición. El organismo urgió al Estado adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos en el país. Recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido respeto a las facultades de los adversarios políticos que han sido electos e investidos por el mandato popular. La decisión de destitución de los diputados tiene como resultado que autoridades electas por el mandato del voto no pueden terminar de ejercer el cargo en el período para el cual fueron electas, dicha decisión podría constituir una restricción indebida al ejercicio de los derechos políticos. En ese sentido, la Comisión exhortó al Estado a generar las condiciones y mecanismos adecuados para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. El Consejo Supremo Electoral (CSE) resolvió destituir a todos los diputados que no aceptaron a Pedro Reyes como líder del Partido Liberal Independiente (PLI). La Junta Directiva de la Asamblea Nacional acató la Resolución del CSE de destituir a los 16 diputados titulares y 12 diputados suplentes que pertenecían al PLI, en razón de no reconocer la sentencia 299 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le quitó la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre y se la otorgó a Pedro Reyes.