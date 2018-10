09, Agosto, 2016 09, Agosto, 2016 8:12 a.m. 8:12 a.m.

REFORMA DE LEY PRETENDE MODIFICAR PROCESO DE CEDULACIÓN

None

El Poder Ejecutivo envió con carácter de urgencia una reforma a la Ley Electoral para garantizar que el proceso de cedulación sea permanente. Al respecto, el diputado de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, aseguró que el proceso de cedulación no debe detenerse. Secundando la solicitud del poder ejecutivo, Adolfo Martínez Colle, jefe de bancada del PLI, confirmó que apoyaría la iniciativa. La iniciativa pretende anular la disposición documentada en la Ley que priva a los ciudadanos solicitar la cédula de identidad en los 90 días previos a las elecciones. “La cedulación no solo sirve para votar son para todos los derechos y acciones que ejerce el ciudadano por tanto no podemos afectar”, declaró Castro.