09, Agosto, 2016 09, Agosto, 2016 8:53 a.m. 8:53 a.m.

AVENDAÑO SOLICITA REAPERTURA DEL CASO CONTRA MONTEALEGRE

Este martes, el economista Nestor Avendaño se presentó a Ordice de los Juzgados de Managua para reabrir la causa en contra de Eduardo Montealegre, tras recibir la notificación del Consejo Supremo Electoral (CSE) que certifica que el señalado ya no es diputado tras declarársele como tránsfuga político. Según Avendaño, las declaraciones que Montealegre dio a dos medios de comunicación son graves, pues le señala como uno de los quiebra bancos de café de los años 2000. La Contraloría General de la República (CGR) pidió a Avendaño rendir informes bancaríos de los años 2000 y 2001 que fueron desacreditados por Montealegre. “qQe contenía cantidad de errores y que no tenía consistencia técnica” según el economista citando las palabras del ex diputado. Montealegre perdió la inmunidad como diputado tras declarársele como tránsfuga político por no reconocer a Pedro Reyes, como presidente del PLI, por decisión de la Corte Suprema de Justicia que acabó con la litis de ese partido.