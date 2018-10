09, Agosto, 2016 09, Agosto, 2016 9:09 a.m. 9:09 a.m.

ELISEO NÚÑEZ: "CADA QUIEN ES DUEÑO DE SU CONSCIENCIA"

Ex diputado Eliseo Núñez señaló que cada quien es dueño de su conciencia al referirse a la integración de la nueva bancada del PLI, tras la destitución de 28 diputados señalados de transfuguismo. “Cuando yo decidí no ir al llamado de Pedro Reyes, no lo hice porque alguien me va aplaudir, lo hice simplemente para levantarme tranquilo todas las mañanas y poder verle a los ojos a mis hijos y decirles que tuve la dignidad que quedarme donde estoy, a pesar de los problemas que eso implica”, declaró el político. Para Violeta Granera, la destitución de los diputados es la consecuencia más del deterioro y del colapso que ella considera se está viviendo en Nicaragua.