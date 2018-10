10, Agosto, 2016 10, Agosto, 2016 6 a.m. 6 a.m.

INDEPENDIENTES: NO LE DEBEMOS NINGÚN FAVOR A REYES

None

Los diputados independientes Santiago Aburto, Mauricio Montealegre y Liseth Montenegro, electos en 2011 bajo la casilla del PLI, no serán defenestrados por una decisión del comité ejecutivo nacional del mismo partido, según el representante legal Pedro Reyes. Pese al anuncio de Reyes, los diputados señalan que no deberle nada a Reyes y que jamás se plegaran a su bancada. “Santiago Aburto ha sido un duro crítico hacia mi persona pero es periodista y nunca iría en contra de un periodista; Mauricio Montealegre es hijo de uno de los fundadores del PLI y Liseth Montenegro vamos a dejarla ahí como un mensaje de unidad a Maximino Rodríguez, su esposo” explicó Pedro Reyes. El presidente del PLI anunció que no reclamara ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) las diputaciones en manos de Santiago Aburto, Mauricio Montealegre y Liseth Montenegro. “No conozco a Pedro Reyes y no le debo ningún favor ni a él ni a Daniel Ortega” afirmo Santiago Aburto, mientras que Liseth Montenegro señaló que no le da temor que le quiten la diputación. “Yo fui anteriormente maltratada por Eduardo Montealegre, salarial y laboralmente y aquí estoy, así que no me asusta”, manifestó Montenegro. Actualmente la bancada del PLI está conformada por 22 legisladores.