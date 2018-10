10, Agosto, 2016 10, Agosto, 2016 7:26 a.m. 7:26 a.m.

GADEA: “NO ME GUSTA CANDIDATURA DE MURILLO”

None

El ex candidato presidencial Fabio Gadea Mantilla, dijo que no le gusta la candidatura a la vicepresidencia de Rosario Murillo anunciada el pasado 2 de agosto. Aunque Gadea reconoce que murillo es una mujer muy inteligente, señalo que su candidatura solo enrumba a Nicaragua a una dictadura vitalicia o a una monarquía. “Me suena como a una dictadura vitalicia o como una monarquía. No me gusta. Ella puede ser muy inteligente, yo la puedo admirar como intelectual pero en ese típico de política no me gusta”, declaró Gadea Mantilla. El ex aspirante a la presidencia pertenece al denominado grupo de los 27, quienes llamaron a boicotear el proceso electoral de noviembre a través de la abstención.