10, Agosto, 2016 10, Agosto, 2016 10:11 a.m. 10:11 a.m.

MUJERES QUE DENIGRAN A OTRAS PROMUEVEN EL MACHISMO

La manta que colocaron en Matagalpa para denigrar a una mujer fue condenada por los movimientos feministas. El movimiento indicó que esto refleja el machismo que aún persiste en la sociedad e instaron a reflexionar sobre este tema porque consideran que la mujer que denigra a otra mujer promueve el machismo. “Es violencia machista, claro que sí. En el aprendizaje de este sistema social efectivamente las mujeres aprendemos también ese machismo”, señaló Lorna Norori, líder feminista. La población se sumó al rechazo de las feministas, “Me indigna ver esas cosas que pasan, porque no es bueno que entre nosotras las mujeres, estemos haciendo ese tipo de intrigas e infamias”, “Creo que no, porque eso sería una venganza y la venganza uno se la deja al Señor”, “Yo que tengo el temor de Dios, no lo haría”, “ Pienso que la persona que lo hizo tiene muy baja autoestima, tiene serios problemas psicológicos, porque uno no puede denigrar a las personas”, fueron algunas de los comentarios de las mujeres sobre la colocación de la manta. La raíz del problema según los movimientos feministas es cultural y por eso abogan para poner en marcha medidas integrales para el cambio social.