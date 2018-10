12, Agosto, 2016 12, Agosto, 2016 8:31 a.m. 8:31 a.m.

UNIVERSIDADES DEBEN PUBLICAR ARANCELES CADA AÑO

Los rectores de 56 universidades en el país, acordaron publicar la lista de aranceles cada año en el mes de octubre. De no hacerlo se notificaría del incumplimiento ante la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, indicó Adán Bermúdez, quien reconoce que no existe potestad para sancionar pero si para señalar en base a la resolución firmada este viernes 12 de agosto. Los aranceles serán publicados en los medios de comunicación, anunciaron tras sostener una reunión para tratar el tema que dan por concluido sin referirse a la factibilidad de los costos. Según Telémaco Talavera es imposible establecer un solo monto para todas las universidades. Talavera aseguró que con el acuerdo de hoy “lo importante es quien entra no tenga sorpresas”. De acuerdo a Ernesto Medina, la resolución buscar evitar que las universidades aparezca con un monto del que no se le había informado al estudiante y quien opte por cierta casa de estudio asuma los costos que va implicar cursar una carrera en tal institución.