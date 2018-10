DOÑA MAXIMINA QUIEN TIENE CANCER Y ES EL ÚNICO SUSTENTO PARA SU HIJO NECESITA DE SU AYUDA

Un cáncer terminal está matando a doña Maximina, una adulta mayor que pedía dinero en la rotonda Centro América, para sobrevivir ella y su hijo quien tiene síndrome down. Debido a la enfermedad terminal, sus vecinos la han ayudado proveyéndole alimentos y productos de uso personal, sin embargo demandan ayuda para que alguien se hago cargo de niño, pues la salud de su madre no le permite seguirlo cuidando. “La mejor solución es de que el niño lo lleven a una institución para niños de esta condición y si es posible que lleven a doña Maximina para que le den el tratamiento adecuado, porque ella no está bien, prácticamente desvaría” aseguró Norvin Tórrez quien asegura haberle ayudado junto con los vecinos. Maximina debido a su problema ya no puede caminar, “siento que voy para atrás, mi cuerpo me lo dice, quiero caminar y no puedo caminar”, aseguró, en un momento de lucidez. Maximina habita en la calle donde está el Hotel Contempo, Norvin Tórrez y su esposa son los que por años han organizado y buscado ayuda. Cualquier donación, comunicarse con Valeria López, quien también aboga por Doña Maximina. Contacto al 89539021 claro y 86709778 movistar.