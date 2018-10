15, Agosto, 2016 15, Agosto, 2016 8:42 a.m. 8:42 a.m.

COALICIÓN LLAMA A LA ABSTENCIÓN Y EL PLI Y PLC DICEN QUE ES HACERLE EL JUEGO A ORTEGA

La Coalición Nacional por la Democracia continúa en la campaña del llamado a la abstención, para no votar en las elecciones de Noviembre. La iniciativa del movimiento política se debe a la desconfianza en los demás partidos por supuestamente hacerle el juego al partido de Gobierno. El llamado que hace el movimiento político es visto por los partidos PLC y PLI como extender lo que llamar dictadura orteguista, mientras la Coalición asegura instar a la abstención al voto por el “repudio a este sistema que quiere implementar Daniel Ortega y su esposa que es el del Partido único y además violentando todos los derechos” aseguró el ex diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Luis Callejas. “Cuando no hay condiciones, cuando lo que hay es farsa electoral tenemos derecho de decir ¡NO a la farsa, no yendo a depositar el voto!” señaló Violeta Granera, ex aspirante a la vicepresidencia. Granera aseguró que no teme ser intimidada por las leyes o reformas que penen la campaña para la abstención. “Nosotros no vamos engañar al pueblo de Nicaragua aunque nos amenacen con la cárcel no vamos a decir lo que no es verdad” dijo. PLC le atribuye responsabilidad PLI a la posible victoria de Ortega El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) considera que esta es una estrategia equivocada porque el llamar a la abstención favorece al partido FSLN. “El pueblo de Nicaragua debe estar muy claro que aquí la dinastía va continuar si el pueblo quiere, pero si está convencido de la necesidad del cambio todos debemos de ir a votar” instó Maximino Rodríguez, apoyado por Arnoldo Alemán quien asegura que llamar a la abstención es “apoyar al dictador de Ortega”.