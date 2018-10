15, Agosto, 2016 15, Agosto, 2016 9:03 a.m. 9:03 a.m.

ALEMÁN CUESTIONA A EDUARDO MONTEALEGRE POR DENOTAR “YOYISMO”

None

Para el ex presidente Arnoldo Alemán “en política no hay muertos, todos resucitan” en referencia al descanso momentáneo que anuncio el destronado de la representación legal del Partido Liberal Independiente, Eduardo Montealegre. “Es un yoyismo excesivo” aseguró Alemán sobre Montealegre, mientras que Pedro Reyes lo calificó como “exitoso como banquero, pero no en materia política”. La Coalición Nacional por la Democracia ha tratado de defender a Montealegre desde que viajó a Estados Unidos y los medios empezaron a rumorar el posible retiro de la política. “No se anda corriendo, anda trabajando en otras cosas”, defendió el ex diputado, Luis Callejas.