15, Agosto, 2016 15, Agosto, 2016 9:50 a.m. 9:50 a.m.

DENUNCIAN SUPUESTA CORRUPCIÓN A MANOS DEL SECRETARIO POLÍTICO DEL DISTRITO VII

Militantes sandinistas de la Colonia 1° de Mayo denunciaron los supuestos actos de corrupción que comete el secretario político del distrito VII, William España, junto a un grupo de personas que conforman la estructura política en dicha zona. Los supuestos actos de corrupción responde a un supuesto favoritismo en la entrega de planes sociales como plan techo, paquete alimenticio y manejos de fondos económicos. Yuri Urbina asegura que “ellos mismo hacen el listado de las personas, ya tienen los amarres, ‘me dan dos láminas, 500 pesos y así mismo hacen con los paquetes alimenticios” 100% Noticias trató de comunicarse en reiteradas ocasiones con William España, pero no contestó nuestras llamadas, también visitamos las oficinas del FSLN en este distrito y se nos informó que este se encontraba en una reunión en otro lugar. Los denunciantes señalan que en menos de dos años se han cambiado a 4 secretarios políticos del barrio que no soportan verse enredados en la supuesta mafia que es liderada por William España, Eliezer Narváez, Jamila Molina, Marvin Guevara y Magaly Fuerte. Julio Mena denunció que por reclamar fue golpeado al defender a una compañera.. Aunque los denunciantes temen represarías en su contra no están dispuestos a seguir callando. *En foto: William España/ tomada de Nueva Ya.