16, Agosto, 2016 16, Agosto, 2016 1:27 p.m. 1:27 p.m.

AMBIENTALISTAS PRESENTAN RECURSO CONTRA DECRETO PRESIDENCIAL

None

Para diversos movimientos ambientalistas el decreto presidencial 02 2016 que suspende por un año la veda forestal en los departamentos de Nueva Segovia, Estelí y Madriz se contradice con otro decreto que extiende por diez años más la veda forestal. Dos organismos ambientales recurrieron de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Según los ambientalistas, al menos 250 mil personas son afectadas por el despale indiscriminado en la zona. Los dirigentes ambientales ejemplificaron que en Dipilto, se reportan más de 500 áreas deforestadas, lo que se ha traducido en serias afectaciones para la generación de agua. “Ese decreto dice que el pino también está dentro del periodo de veda, es decir no se debe de cortar, pero por otro lado hay otro decreto que te dice que podés cortar el pino de aquí en adelante hasta en enero de 2017, entonces es contradictorio” señaló Hazly Tourniel, ambientalista de Grupo Mogotón. Por otro lado, para el ambientalista Kamilo Lara, no existe inconstitucionalidad, “dentro de los planes de saneamiento nos salen el manejo que ya están autorizados y es inherente a la parte presidencial de poder hacer una prórroga parcial, entonces no hay inconstitucionalidad”, indicó.