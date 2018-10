17, Agosto, 2016 17, Agosto, 2016 7:55 a.m. 7:55 a.m.

DEFENSA DEL DOCTOR PÁRAMO RECUSA A JUEZA IVETT PINEDA

La defensa del doctor David Páramo, recusó a la jueza Ivett Pineda por considerar que ya está implicada para conocer el segundo caso por lesiones en perjuicio de la joven Alyson Molina. Según la abogada Karina Duarte, la judicial dictó una sentencia anterior de culpabilidad por el homicidio imprudente en perjuicio de Lizandra Jarquín, por lo que dudan de su imparcialidad en esta otra acusación contra el cirujano plástico. “Cuando un juez dictamina un fallo como anterior tuvimos, por sanidades procesales es mejor que esté otra persona que no conoce, que no se ha formado ese criterio sobre la persona”, relató Duarte. Sin embargo la judicial argumento que “cuando la recusación se produzca en materia penal se estará a lo que sobre el particular a lo que establece el código 34, en ese sentido el juez mantiene la competencia”, destacó. El abogado de Molino argumentó que en este caso no hay motivo de recusación, dado que lo determinado por la judicial ha sido en otro caso, no en este. Pineda señaló que tal solicitud será determinado por el superior jerárquico.