17, Agosto, 2016 17, Agosto, 2016 9:09 a.m. 9:09 a.m.

FAMILIARES DE 80 REOS PIDEN INFORMACIÓN DE SU TRASLADO

Los familiares de 80 reos solicitan información, pues no se les ha comunicado nada de ellos desde que fueron trasladados al penal de Tipitapa por un intento de Motín. Según los familiares, el supuesto motín del que hablan se debe a una confusión. Extraoficialmente se conoce que a los reos no se les indicó hacia donde eran trasladado con malos tratos por lo que se alteraron y rompieron algunos vidrios debido a un pequeño incendio en el interior del bus. Los demandantes aseguran que durante el traslado a Tipitapa, los reos fueron golpeados. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que a los reos no se les indicó hacia donde eran trasladados bajo el argumento de no tener derecho a saber, así como tampoco se les notificó a los familiares de la nueva disposición. Los familiares de los reos que hicieron la denuncia exigen que los devuelvan al penitenciario de Granada “Nosotros no exigimos libertad, solo que los devuelvan a cumplir su condena en Granada”, aseguraron.