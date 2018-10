17, Agosto, 2016 17, Agosto, 2016 2:20 p.m. 2:20 p.m.

“JUEGO DE LA ASFIXIA”: JÓVENES RETAN A LA MUERTE

None

Perder la vida o la formación de coágulos de sangre en el cerebro son algunas de las tantas consecuencias que deja el peligroso juego LA ASFIXIA. Sus hijos podrían estar realizando esta práctica y usted no se da cuenta porque tal vez no está pendiente de lo que ven en internet. Le llaman el “Juego de la Asfixia”, pero es una extraña y peligrosa práctica que consiste en que alguien pone las manos en el cuello de la víctima y presiona hasta inducirlo al desmayo. “Se podría llevar a una asfixia total porque lo que más practican es la parte de la yugular, que provoca falta de oxígeno en el cerebro”, señaló la enfermera Marlene Bustos. Recientemente en Nicaragua un joven de 17 años murió por un juego similar, expertos en psicología opinan que los jóvenes tratan de demostrar su hombría con este juego. “Es una manera de ganarse el respeto de los que tal vez creyeron que no lo iba a hacer”, expresó Mayela Espinoza, Psicóloga. Se recomienda a los padres estar pendientes de los hijos, pues en Internet ya existen videos que instruyen de cómo realizar la práctica, incluso se utilizan otros objetos como cuerdas, cinturones o corbatas para presionar el cuello.