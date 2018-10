19, Agosto, 2016 19, Agosto, 2016 9:27 a.m. 9:27 a.m.

DENUNCIAN RETARDO DE JUSTICIA EN CASO DE ABUSO SEXUAL

Familiares de una niña abusada sexualmente denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la tardanza en el proceso contra el presunto abusador. “Hace un año que lo detuvieron, en este año no ha habido una sola audiencia, he andado diario en las audiencia que las programan una tras otra”, relató la madre de la víctima que fue abusada cuando la niña vino de paseo a Managua a cargo de su padre. La denuncia fue interpuesta cuando la niña tenía 12 años, al cumplir los 16 aún no se han realizado el juicio, ni lectura de sentencia en caso de ser declarado culpable. “Desde que llegó la denuncia a la Policía Nacional hay un ‘tortuguismo’, una tardanza en el Ministerio Público (MP) dilata bastante tiempo, luego ante los judiciales donde dura mucho tiempo”, señaló Pablo Cuevas, representante de la CPDH. El padre de la niña está preso y uno de los dos tíos que abuso de ella, está prófugo. Según Cuevas, son reiteradas las denuncias por retardación de justicia en los casos de abuso sexual “y esto implica un desgaste emocional y económico en las familias”, sostuvo.