VOTAR O NO VOTAR DEBE SER DESDE EL INTERIOR DE SU CONCIENCIA DICE COMUNICADO DE OBISPOS DE CONFERENCIA EPISCOPAL

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) dirigió un mensaje a todos los nicaragüenses a través de un pronunciamiento. Exhortar a tomar posición desde la conciencia, cuestionarse las decisiones, ser partícipes activos del proceso y la historia, son los mensajes más destacados de los religiosos. Cardenal Leopoldo Brenes, junto a Monseñor Jorge Solórzano. “Invitamos a que cada ciudadano frente al proceso electoral decida y actúe desde el interior de su conciencia, libremente y sin miedo a ningún tipo de coacción exterior”, invitaron los religiosos, advirtiendo que las decisiones deben ser reflexionadas y aceptadas con seriedad, valorando lo más conveniente y justo. Sobre votar o no, los religiosos no recomiendan ni lo uno, ni lo otro, sino reconocer el voto como un derecho. También recomendaron a quien se decida ejercerlo en apoyo a una u otra opción, debe ser consciente “de que si con la opción que elija está colaborando con la construcción de una sociedad más justa, favoreciendo al bien común de toda la población y abonando al fortalecimiento de un sistema político democrático y pluralista en el país". Instan además, a no usar la violencia en primera instancia, sino a resolver los conflictos y diferencias de manera pacífica. “No perder nunca la esperanza sobre todo en los momentos más oscuros y adversos. Tener esperanza no es cruzarse de brazos. No es resignarse pensando que la realidad no puede ser mejor ni indiferentes pensando que no podemos hacer nada por mejorarla. No hay que ser espectadores de la historia, sino protagonistas de la misma. Esperar es comprometerse a vvir y testimoniar los valores del evangelio en la historia”, concluye el pronunciamiento.