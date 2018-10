22, Agosto, 2016 22, Agosto, 2016 9:46 a.m. 9:46 a.m.

NICARAGUA PRESENTA “LIBRO BLANCO” AL CUERPO DIPLOMÁTICO

Este lunes los representantes de los diferentes Poderes del Estado presentaron el “Libro Blanco Proceso Electoral 2016”, a los jefes de misiones diplomáticas, representantes y jefes de cooperación. En el documento, de casi doscientas páginas, Nicaragua detalla que en las próximas elecciones de noviembre, correrán por la presidencia del país dieciséis partidos políticos, de los cuáles, once por circunscripción nacional y 5 de las regiones autónomas del Caribe nicaragüense; organizados en dos alianzas electorales (Alianza FSLN y la Alianza PLI), cuatro partidos nacionales y un partido regional. Además de hacer un recuento histórico de la constitución de cada fórmula política, en el libro se explica la razón por la que Eduardo Montealegre y sus candidatos por el PLI, que hasta hace poco no era de Pedro Reyes, no participarán de las elecciones porque “nunca tuvieron voluntad conciliatoria", según la CSJ. El libro blanco sustenta el fallo de la CSJ y las razones de la ausencia de la oposición y los señalamientos sobre la supuesta ausencia de observación electoral, contra restada con la promesa de que el proceso electoral cuenta con 10 especialistas internacionales "con amplia experiencia", cuyas labores no han sido definidas públicamente. La presentación del documento se hizo encabezada por el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, y el jefe de la bancada del Gobierno sandinista ante la Asamblea Nacional, Edwin Castro. Foto: El 19 Digital.