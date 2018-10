23, Agosto, 2016 23, Agosto, 2016 4:21 a.m. 4:21 a.m.

CPDH REITERA EL LLAMADO A LA ACCIÓN ANTE LA CRISIS HUMANITARIA DE LOS MIGRANTES

None

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), reiteró el llamado a la acción del Gobierno para resolver lo que consideran “crisis humanitaria” de los migrantes africanos y haitianos varados en la frontera con Costa Rica. Según documentación de medios sureños, los migrantes han pasado necesidad e incluso han sido privados de atención médica por temor a ser recriminados por la Policía Nacional, que recientemente detuvo a una profesora de Rivas por supuesto tráfico de una migrante africana. “Que el gobierno aborde (la situación) antes de que se den hechos terribles”, demanda el abogado Pablo Cuevas, de la CPDH, quien asegura haber recibido reportes de migrantes en extrema necesidad e incluso casos de una mujer que perdió a su bebe al dar a luz a la intemperie y no ser auxiliada por los locales por temor a infligir en motivo de detención. “Nadie la asistió porque temían que al auxiliarle la policía los criminalizara como parte de la red de tratantes”, señaló Cuevas, quien asegura que el drama humano inicia cuando “los coyotes dejan los migrantes botados después de que les han robado y nadie les ayuda por miedo a que la policía los criminalice”. AYUDA PARA LOS MIGRANTES Salvador Potosme y Alejandrina Salablanca son dos jóvenes de origen nandaimeño que impulsan una iniciativa para auxiliar a los migrantes. Ellos invitan a través de las redes sociales y los espacios disponibles en los medios a donar piezas de ropa, alimentos y elementos para la convivencia básica, que serán llevados a los migrantes este jueves. Pese a conocer el caso de la profesora detenida por supuestamente ayudar a la migrante, Potosme asegura no temer y considerar que sus acciones no son motivo de detención. “Vamos hacer llamadas a las autoridades competentes que no nos pueda perjudicar”, él asegura que la ayuda a los migrantes es una acción similar al acto de donar a las iglesias, ONGs, escuelas. Cualquier ayuda para los migrantes puede hacerla llegar a Plaza Santana, en Sport Bar. Contactar a Salvador Potosme al 84516805.