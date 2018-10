23, Agosto, 2016 23, Agosto, 2016 8:42 a.m. 8:42 a.m.

USUARIOS RESIENTEN ALTA VELOCIDAD EN BUSES DE TRANSPORTE URBANO

Los usuarios del transporte colectivo fueron consultados por 100% Noticias y en su mayoría consideran que la forma de conducir expone la vida quienes abordan las unidades. “Intermortales” y “rápidos y furiosos”, son algunos de los calificativos con que nombran las unidades de transporte, que pese a las multas aplicadas por los agentes de tránsito no moderan su forma de conducir. “Van compitiendo en la calle y eso atenta contra los pasajeros y los peatones”, “ se saltan un semáforo en rojo”, son los señalamientos que hacen algunos pasajeros que demandan mayor precaución de parte de los conductores. Según la Policía Nacional, los accidentes de tránsito encabezan lista de muertes en el país. “En Nicaragua se conduce con una agresividad total, se irrespeta toda señalización de tránsito, es decir aquí los conductores manejan a alta velocidad, manejan en estado de ebriedad, no conocen el sentido de la prevención, para ellos no hay un sentido correcto de la prevención”, aseguró el especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, consultado por La Prensa. Los expertos recomendan implementar políticas públicas y redoblar esfuerzos de las autoridades.