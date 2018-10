EX PRESIDENTE MAURICIO FUNES DESMIENTE HABER SOLICITADO ASILO POLÍTICO EN NICARAGUA

Ante las declaraciones del Fiscal General aclaro que no estoy asilado en Nicaragua ni estoy tramitando el asilo.Me encuentro acá por trabajo — Mauricio Funes (@FunesCartagena) 23 de agosto de 2016

El ex presidente Salvadoreño, Mauricio Funes desmintió las declaraciones del Fiscal de su país, Douglas Meléndez, sobre la solicitud de asilo político en Nicaragua.El titular de la Fiscalía General de la República de El Salvador, aseguró que el ex mandatario permanece en Nicaragua desde junio, a lo que Funes refutó alegando que "se necesita residencia y permiso de trabajo para laborar en otro país (Nicaragua)", y que "eso no es asilo político". Funes es investigado por cinco delitos en su país, la semana pasada una de sus siete propiedades fue allanada donde encontraron diferentes armas, sin embargo el político presume de que "no han encontrado ninguna prueba" en su contra. "Tuvimos información de que el expresidente Funes estaba tramitando asilo político en Nicaragua desde hace tiempo y que a estas alturas ya le habían dado un tema de residencia o algo así", detalló el fiscal Meléndez a un medio de El Salvador.