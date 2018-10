24, Agosto, 2016 24, Agosto, 2016 1:22 a.m. 1:22 a.m.

TERREMOTO EN ITALIA HA DEJADO AL MENOS 120 MUERTOS Y MEDIA CIUDAD DESAPARECIDA

La madrugada de miércoles un fuerte terremoto de 6.2 en escala de Ritcher sacudió el centro de Italia, evento que dejó al menos 120 muertos y la mitad de Amatrice, desaparecido. Amatrice, Norcia, Accumoli, en la provincia de Rieti, y Arquata del Tronto, en la de Ascoli Piceno son las dos zonas más afectadas. De la primera, la mitad del pueblo ha desaparecido, según indicó el alcalde Sergio Pirozzi a medios locales. "Hay personas debajo de los escombros y hay barrios que ya no están. Medio Amatrice ya no existe", aseguró. "Hay tantos muertos que no puedo hacer una estimación. Deben de haber decenas de muertos", expresó Pirazzi a la televisión pública RAI. Según vecinos de Amatrice, el 70% de las casas se vinieron abajo, reiteran una y otra vez que solo han quedado escombros. En Accumoli y Amatrice han fallecido alrededor de 27 personas. En Arquata del Tronto, en la región de Las Marcas, han muerto al menos diez personas en la pequeña localidad de Pescara del Tronto (135 habitantes). Hay más de 150 desaparecidos según la BBC. Al menos 2.000 personas han quedado sin hogar, según Protección Civil. Fuente: El País, España. Foto: RT.