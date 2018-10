24, Agosto, 2016 24, Agosto, 2016 4:08 a.m. 4:08 a.m.

PRORROGAN LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

La Asamblea Nacional (AN) prorrogó por 6 meses, -adicional al año de vacatio legis- la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, por petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que sustituirá la lógica escrita a la oral. El Poder Judicial ha argumentado que los operadores de justicia no están plenamente capacitados para hacer uso de este nuevo instrumento jurídico, sin embargo tras la aprobación de la prórroga el diputado Carlos Emilio López aseguró que se capacitará a jueces, secretarios de juzgado, fiscales, defensores públicos, Policía Nacional, profesionales del derecho y litigantes. El legislador defiende que la nueva modalidad que remplazará la cultura jurídica de más de cien años, es una justicia expedita y con criterios de mediación a diferencia de la “justicia anterior que era muy complicada, llena de audiencias, de recusaciones y de recursos”. El Código Procesal Civil entraría en vigencia en Octubre de 2016, sin embargo con esta reforma, entrará en vigencia en abril del año 2017. Según López, la prórroga evitará el rechazo de las acusaciones como pasó cuando entró en vigencia el código de la Familia que el 80% de acusaciones no fueron aceptadas por no cumplir con los requisitos. El nuevo procedimiento concentrará la justicia en dos audiencias y pocos o nulos recursos, con la opción de mediar en cualquier parte del proceso.