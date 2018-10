25, Agosto, 2016 25, Agosto, 2016 3:40 a.m. 3:40 a.m.

SAM COSSMAN HABLA SOBRE LA IMPRESIÓN QUE SE LLEVA DE NICARAGUA TRAS FINALIZAR LA EXPEDICIÓN EN EL VOLCÁN MASAYA

El explorador y cineasta finalizó la exploración en el interior del Volcán Masaya tras 34 días de estar en Nicaragua para realizar varios descensos a la zona cero, a escasos metros del lago de lava, en el Cráter Santiago. "Hay 6 ó 7 lagos de lava en el mundo, pero el hecho de que este sea el más nuevo ya por sí solo lo hace interesante", dijo el explorador a medios del gobierno. Además de grabar un documental para la cadena internacional, Cossman instalaría sensores para hacer del Masaya, el primer Volcán en línea con alerta temprana ante eventualidades como sismos. "A no más de 20 kilómetros de aquí hay una población de 1.5 millones de personas y nosotros podíamos hacer algo para traer paz mental para estas personas. Además esto puede ser replicado en otros lugares donde también se convive con volcanes", expresó Cossman, como una de las mayores satisfacciones. En detalles sobre la expedición, Cosman dijo que sus propósitos eran múltiples. "Uno de ellos era instalar sensores que nos permitirán tener mayor conocimiento de la actividad del volcán. El segundo objetivo era instalar un gravímetro en la base del nivel cero que nos va a dar una orientación de dónde viene la lava y hacia dónde va la lava de forma subterránea. Y el tercer objetivo era documentar todo esto de una forma que pueda inspirar a nuevas generaciones de científicos y de exploradores para que ellos sientan también que pueden lograr algo con la ciencia". Cossman asegura que la experiencia vivida en Nicaragua fue muy especial por lo que promete volver. El explorador señaló algunas de las cosas que le generaron empatía durante su estancia en Nicaragua. "Estamos súper agradecidos que tuvimos la oportunidad de volar en los helicópteros y para mí todo era nuevo, porque yo nunca antes había venido a Nicaragua. Toda la belleza natural, eso me marcó, yo definitivamente voy a volver a Nicaragua. Pero lo que más me llevo es la calidez de las personas y el recibimiento que he tenido aquí con las personas de Nicaragua. Para mí este es uno de los mejores lugares donde se pudo haber grabado esto en el mundo".