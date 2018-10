25, Agosto, 2016 25, Agosto, 2016 9:22 a.m. 9:22 a.m.

ESTADOS UNIDOS REITERÓ PREOCUPACIÓN POR LA DEMOCRACIA EN NICARAGUA

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu transmitió la preocupación de su país y los empresarios por la democracia en el país. La diplomática asegura que la interrogante sobre la práctica del concepto repercutiría en las intenciones de invertir en el país y recomienda mejorar en el sector, de lo contrario los empresarios buscarán otro país para incursionar. “Para empresas que quieren invertir están interesados en seguridad jurídica, donde hay estado de derecho. Si ellos no van a tener confianza de que sus inversiones van a ser protegidas bajo la Ley, van a buscar otro país”, aseguró. El presidente del Cosep, José Adán Aguerri manifestó una opinión similar a la de Dogu, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo que resolvió la litis de un partido político. El empresario aseguró que la inestabilidad en el clima político no propiciaría un clima de inversión. Dogu sostuvo que no se puede mejorar la economía y la seguridad, si no hay democracia en un país.