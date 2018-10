25, Agosto, 2016 25, Agosto, 2016 1:20 p.m. 1:20 p.m.

ALEMÁN PODRÍA VOLVER A LOS TRIBUNALES

El ex presidente Arnoldo Alemán podría volver a presentarse ante los Tribunales para responder por los casos de Mayco, Vaquillas del IDR y el Narcojet. La Corte Suprema de Justicia falló a favor el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la juez Irma Laguna en contra de la Ley 715 o Ley de Plazo Fatal que mandaba a concluir o archivar los casos pendientes de procesar con el antiguo Código de instrucción criminal en los que se incluyen los casos de corrupción en contra del mandatario. El magistrado Rafael Solís afirmó que el fallo a favor del Recurso de Inconstitucionalidad en contra de la Ley que se aprobó en 2009, recoge unos 300 casos que deben ser resueltos a más tardar en el mes de diciembre que incluyen los tres casos de corrupción en los que se acusa a Arnoldo Alemán. “Que se resuelvan esos 300 casos dándole participación a las víctimas, a los acusados, nada tiene que ver con los tres casos del doctor Alemán”, señaló Rafael Solís, magistrado del CSJ. 100% Noticias buscó en sus oficinas al ex presidente Alemán pero éste no se encontraba.