26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 5:15 a.m. 5:15 a.m.

GOBIERNO NO CEDE ANTE PETICIÓN DE LÍDERES EVANGÉLICOS

None

Los líderes religiosos evangélicos sostuvieron una reunión con representantes del Gobierno, en la que no lograron resolver los conflictos por la difícil entrada de misioneros al país. Según el pastor Mario Espinoza, Presidente de CNPEN, Nandaime no buscan un acuerdo, sino la derogación de la restricción, sin embargo “Moncada dijo que no se iba eliminar”. El funcionario Denis Moncada, se negó aceptar la petición de los religioso bajo argumentos de delincuentes y traficantes, sin embargo los pastores no se resignan a permanecer en la misma situación, por lo que procederán a tomar acciones de las que no dieron detalles porque “guerra avisada, guerra perdida”. Si no hay resolución, el martes empezarán las acciones, sentenció Espinoza, quie asegura que las afectaciones a los misioneros son muchas, pues ellos solo quieren cumplir labores caritativas y pastorales en el país.