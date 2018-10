26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 9:22 a.m. 9:22 a.m.

RUTH SELMA HERRERA: GOBIERNO SIMULA QUE CASI NO HA PASADO NADA EN CASO DE PUERTO SANDINO

Sobre el reciente desastre ambiental que ocasionó el derrame de petróleo en Puerto Sandino, la ex directora de Enacal y ambientalista, Ruth Selma Herrera señala que hay una actitud de simular que los daños no son mayores y evidencia del respaldo a la empresa privada más que a la población. “Esa actitud de casi no paso nada, me parece que es para tranquilizarse ellos, tranquilizar a la población. Debido a la alianza grande que tiene con los grandes empresarios”, señala Herrera, posterior a explicar que el Gobierno ha mostrado sus preferencias por respaldar al sector privado en lugar de resolver y apoyar las preocupaciones de los sectores minoritarios. Según Herrera, el Gobierno ha minorado los daños que ocasionó el derrame de petróleo, cuando en realidad el “impacto que tiene en la vegetación, en la fauna, en los recursos naturales que son para sobrevivencia de los pescadores” son mayores de los que se ha anunciado. Sin embargo, se desconocen por la falta de detalles y rigor en los estudios, ante la situación demanda que “hay que exigirle a este gobierno que sea serio”. Herrera también exige que se den a conocer “qué resultados dieron los niveles que absorción (de petróleo) que hay en el agua (también) que se preocupen por las personas que respiraron esos tóxicos ”. Califica el actuar como negligencia y las compara con la que permite el despale y tráfico de madera por influencias en las reservas de biósfera Bosawás e Indio Maíz. La ex funcionaria demanda que se aplique el protocolo internacional que las transnacionales están obligados a cumplir, que se hagan estudios a profundidad y se actúe con beligerancia.